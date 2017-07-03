Где в Москве продают самые дорогие квартиры
Стоимость топ-5 квартир в новостройках превышает 9 млрд рублей
Особенностью первичного рынка премиального жилья Москвы в этом году стал существенный рост стоимости самых дорогих квартир. Так, если в 2015 г. цена самых дорогих квартир в столичных новостройках не превышала $37 млн., а в начале 2016 г. невозможно было найти в продаже лоты дороже $14,7 млн, то сегодня цена самого дорого лота в 4 раза выше, чем годом ранее. На фото: гостиница «Москва», где продается самый дорогой лот – двухуровневые апартаменты стоимостью $62,8 млн (3,7 млрд руб.) и площадью 1256 кв. м. Такие данные приводят в своем исследовании эксперты агентства элитной недвижимости Savills и Contact Real Estate
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Пентхаус в башне «Федерация» – самый просторный среди самых дорогих лотов – 1512 кв. м. Он предлагается по цене $33,6 млн (2 млрд руб.)
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Клубный дом Nabokov по задумке застройщиков обещает стать визитной карточкой Остоженки. Здесь всего 14 апартаментов и пентхаус с большой террасой площадью 130 кв. м, с которой открываются виды на Кремль и Храм Христа Спасителя. Пентхаус занимает весь верхний этаж дома. Его общая площадь 499,7 кв. м, а стоимость - $29 млн (1,7 млрд руб). Таким образом, по стоимости квадратного метра - $58 000 - этот лот стал бесспорным лидером в топ-5
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Пентхаус стал единственным лотом из топ-5, который предлагается с отделкой, – над его интерьерами работает известный французский декоратор, создающий проекты для миллионеров с Уолл-стрит, утверждает Дмитрий Халин, управляющий партнер Savills в России
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Наиболее компактный вариант среди самых дорогих лотов рынка новостроек – это пентхаус площадью 481 кв. м в ЖК Knightsbridge Private Park (включает четыре особняка с собственным парком в Хамовниках). В доме более 160 квартир и пентхаусов. Стоимость самого дорого лота здесь – $14,7 млн (866 млн руб.)
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Двухуровневый пентхаус с открытой террасой в ЖК «Афанасьевский» (район Арбата) замыкает пятерку самых дорогих предложений в новостройках Москвы. Лот площадью 492,6 кв. м выставлен на продажу за $13,5 млн (797 млн руб.)
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