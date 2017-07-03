Где в Москве продают самые дорогие квартиры

Евгений Разумный / Ведомости

Особенностью первичного рынка премиального жилья Москвы в этом году стал существенный рост стоимости самых дорогих квартир. Так, если в 2015 г. цена самых дорогих квартир в столичных новостройках не превышала $37 млн., а в начале 2016 г. невозможно было найти в продаже лоты дороже $14,7 млн, то сегодня цена самого дорого лота в 4 раза выше, чем годом ранее. На фото: гостиница «Москва», где продается самый дорогой лот – двухуровневые апартаменты стоимостью $62,8 млн (3,7 млрд руб.) и площадью 1256 кв. м. Такие данные приводят в своем исследовании эксперты агентства элитной недвижимости Savills и Contact Real Estate

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