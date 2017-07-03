Жилая недвижимость

Где в Москве продают самые дорогие квартиры

Стоимость топ-5 квартир в новостройках превышает 9 млрд рублей
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