Архитектура и дизайн

Как может выглядеть новый музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда»

В Санкт-Петербурге открылась выставка проектов международного архитектурно-градостроительного конкурса
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