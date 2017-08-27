Как может выглядеть новый музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда»
В Санкт-Петербурге открылась выставка проектов международного архитектурно-градостроительного конкурса
В Манеже Конюшенного ведомства открылась выставка проектов нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда». На выставке представлены работы девяти финалистов международного архитектурно-градостроительного конкурса. Победителя жюри объявит 8 сентября, премиальный фонд – 17,3 млн руб.
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Новое здание планируется построить в Центральном районе, недалеко от Смольного монастыря. Музейно-выставочный комплекс будет объединять общественные пространства, постоянную экспозицию и зоны временных выставок, Институт памяти (научно-исследовательский центр), мемориал, архив и библиотеку, фондохранилище (не менее 2750 кв. м). Он рассчитан на 800 000 посетителей в год
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Проект Архитектурной мастерской Романова, Санкт-Петербург
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Проект Архитектурной мастерской Романова, Санкт-Петербург
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Проект Архитектурного бюро «А. Лен», Санкт-Петербург
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Проект Архитектурного бюро «А. Лен», Санкт-Петербург
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Проект Архитектурной мастерской Мамошина, Санкт-Петербург
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Проект Архитектурной мастерской Мамошина, Санкт-Петербург
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Проект Архитектурной мастерской «Студия 44», Санкт-Петербург
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Проект Архитектурной мастерской «Студия 44», Санкт-Петербург
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Проект Проектного института «Арена», Москва
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Проект Проектного института «Арена», Москва
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Проект Архитектурного бюро Томаса Херцога, Германия
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Проект Архитектурного бюро Томаса Херцога, Германия
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Проект Архитектурного бюро «Снохетта», Норвегия
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Проект Архитектурного бюро «Снохетта», Норвегия
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Проект Архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры», Санкт-Петербург
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Проект Архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры», Санкт-Петербург
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Проект Архитектурного бюро «Лахдельма & Махламяки», Финляндия
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