Как может выглядеть новый музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда»

Евгений Егоров / Ведомости

Новое здание планируется построить в Центральном районе, недалеко от Смольного монастыря. Музейно-выставочный комплекс будет объединять общественные пространства, постоянную экспозицию и зоны временных выставок, Институт памяти (научно-исследовательский центр), мемориал, архив и библиотеку, фондохранилище (не менее 2750 кв. м). Он рассчитан на 800 000 посетителей в год

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