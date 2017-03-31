Шувалов предложил переименовать «жилье экономкласса»

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов предложил отказаться от термина «жилье экономкласса» и использовать вместо него термин «стандартное жилье». «Нужно отказаться. Оно стандартное, что значит экономического класса? Оно стандартное», - сказал вице-премьер в ходе коллегии Минстроя в ответ на слова Михаила Меня о планах отказа от термина «жилье экономического класса».

«Есть стандартное жилье, а дальше есть какие-то вещи, которые уходят за рамки стандарта. Наша с вами задача - это стандартное жилье, потому что все остальное люди и так без нашей помощи, без нашего влияния сделают», – пояснил он.

В июне 2016 г. во время осмотра строящегося дома в Казани Игорь Шувалов назвал смешным то, что россияне покупают квартиры площадью 20 кв. м. «Нам показали сегодня квартиры 20 кв. м. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья», — заявил тогда он. При этом Шувалов отметил, что важна не площадь жилья, а его обустройство.