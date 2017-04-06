Жителей пятиэтажек переселят в монолитные дома с учетом китайского и белорусского опыта

Первые годы Москва будет финансировать программу реновации за счет городского бюджета, переселять людей из пятиэтажек будут в основном в монолитные дома, сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире радиостанции «Говорит Москва». «В ближайшие пять-шесть лет программа будет финансироваться за счет бюджета, пока не будет разработан механизм привлечения инвесторов», - сказал Хуснуллин.

«Москва уже решила выделить на реализацию программы 300 млрд руб. - по 100 млрд ежегодно. Мы точно знаем, что потенциал программы почти 8000 домов - это все пересчитано и проверено - и сейчас обследуем состояние каждого дома», - сказал Хуснуллин.

Жителей сносимых пятиэтажек будут переселять преимущественно в монолитные дома, сообщил заммэра. «Хотя небольшой объем жилья будет и панельный», - уточнил Хуснуллин. «Перед нами стоит задача сформировать новую разнообразную градостроительную среду. Зачем нам создавать одноликую Москву? Архитектурный облик новых кварталов будет разнообразен и интересен», - заверил руководитель стройкомплекса.

«Мы выбираем лучших проектировщиков для разработки конфигурации новых комфортных современных кварталов в рамках предстоящей программы реновации. Мы считаем, что необходимо создавать новую комфортную благоустроенную городскую среду, а не застраивать город спальными районами», - сказал Хуснуллин. В частности, власти Москвы знакомятся с китайским опытом квартальной застройки, а также с опытом белорусских проектировщиков. «У белорусов очень интересные проекты по соотношению цены и качества. В любом случае это будут различные кварталы и по высотности, и по плотности заселения», - сказал заммэра.

Первые этажи всех новых домов не будут жилыми - они будут отданы под магазины, аптеки, отделения банков и предприятия бытовых услуг. «Также необходимо будет создать комфортную дворовую территорию, свободную от автомобилей, где смогут проводить время и играть дети», - добавил Хуснуллин, отметив, что ряд проектов предполагает строительство подземных паркингов.

Снос и переселение жителей будет проводиться с письменного согласия подавляющего большинства (80-90%) жильцов дома. «По опыту предыдущего этапа программы сноса пятиэтажек хочу сказать, что 95% жителей сносимых домов хотят переехать, с остальными мы находим компромисс и общий язык, а в суды попадают буквально единичные случаи, где люди предъявляют неадекватные требования», - сказал Хуснуллин.

Дома, жители которых откажутся от сноса и переселения по программе реновации, будут капитально отремонтированы. «Но через 10-15 лет эти дома все равно станут аварийными, и тогда переселяться все равно придется», - отметил замэра.

В столице насчитывается 560 кварталов типовой застройки, где расположено до 8000 пятиэтажек. Принцип расселения и сноса будет поквартальным. Первые дома будут расселять за счет городского бюджета, без привлечения инвесторов. Всего, как ожидается, будет реконструировано около 30 млн кв. м жилья, где проживают 1,6 млн человек. Затраты на программу предварительно оценивались в 2,4 трлн руб.