В Москве по итогам марта более чем вдвое выросло число сделок с новостройками – Росреестр

В Москве в марте 2017 г. зарегистрировано 5418 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья, что в два раза превышает показатель марта прошлого года (2680), говорится в сообщении столичного управления Росреестра по Москве.

Всего с начала года было зарегистрировано 10 500 ДДУ.

Число сделок с готовым жильем сократилось в годовом исчислении на 24%. Так, в марте текущего года зарегистрировано до 10 200 переходов прав по договорам купли-продажи (мены), в то время как показатель прошлого года за аналогичный период составил 13 363.

В I квартале, по данным ведомства, было зарегистрировано 23 500 сделок с готовым жильем.

Количество зарегистрированных в марте сделок по ипотеке выросло за год на 11,3% – почти до 4000. Квартальный показатель составил 8600 сделок.