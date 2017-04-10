Компании Европы и США исчезают с рынка корпоративной аренды жилья в Москве

Доля азиатских компаний, арендующих жилье для своих сотрудников в Москве, среди остальных корпоративных нанимателей составляет 37%. Преимущественно это компании из Турции, Китая, Тайваня и Японии, спрос со стороны которых за четыре года увеличился больше чем в 3 раза, говорится в сообщении компании «Инком-недвижимость».

В целом, по подсчетам экспертов компании, на рынке аренды жилья в Москве 20% спроса обеспечивают корпоративные наниматели.

Отмечается и прирост европейских арендаторов за счет предпринимателей с Балканского полуострова. Вместе с тем, если до кризиса и введения ЕС санкций в отношении России 45% жилья, арендуемого корпоративными клиентами, занимали специалисты фирм из Европы и США, то сегодня европейцы составляют не более 5%. Сотрудников американских предприятий на рынке аренды нет совсем. Основной спрос сейчас формируется за счет представителей компаний из регионов РФ и стран СНГ – их 58% против 45% в 2013 г.

Порядка 75% арендуемого компаниями жилья относится к сегментам «эконом» или «комфорт», 25% – «бизнес» и «премиум». Диапазон стоимости найма квартиры для специалистов и руководителей среднего звена составляет 45 000–65 000 руб., для управленцев более высокого уровня – 70 000–150 000 руб.