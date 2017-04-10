Годовая прибыль «Мостотреста» выросла на 18,5%

Чистая прибыль по МСФО крупнейшего в России подрядчика по строительству мостов – «Мостотреста» за 2016 г. выросла на 18,5% до 5,013 млрд руб., сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет компании. Годовая выручка «Мостотреста» выросла на 22,4% до 175,198 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 39% до 26,8 млрд руб. Прибыль, причитающаяся акционерам компании, выросла на 25,5% до 4,5 млрд руб.

Показатель EBITDA за отчетный год увеличился на 37% до 18,1 млрд руб. Рентабельность EBITDA повысилась до 10,3% с 9,3% годом ранее.

За минувший год «Мостотрест» увеличил объем капитальных вложений на 40% до 9,1 млрд руб.

Комментируя результаты года, гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов отметил, что в 2016 г. отрасль не испытывала проблем с финансированием, трудности коснулись лишь его освоения, это было вызвано дефицитом существующих строительных мощностей из-за продолжающегося сокращения числа строительных компаний на рынке. «Мы также не ожидаем сокращения финансирования отрасли в 2017 г., как с точки зрения доступности средств, выделяемых на новые и текущие проекты, так и с точки зрения объема новых торгов», – добавил он.

«Мостотрест» – диверсифицированная компания в сфере инфраструктурного строительства. Основными направлениями бизнеса группы являются строительство и реконструкция мостов (автодорожных, железнодорожных и городских), автомобильных дорог, а также других объектов транспортной инфраструктуры; оказание услуг по содержанию, ремонту и управлению автомобильными дорогами.