ГК ПИК сообщил, что купил «Мортон» за 11,7 млрд рублей

Группа компаний «Мортон» обошлась ГК ПИК в 11,7 млрд руб, говорится в сообщении ГК ПИК.

«Приобретенные активы полностью интегрированы в операционную деятельность ГК ПИК. Застройка и продажа объектов ведется под объединенным брендом», — говорится в материалах.

Осенью 2016 г. акционеры «Мортона» продали акции компании фонду Horus Real Estate Fund I B. V., принадлежащему основному владельцу группы ПИК Сергею Гордееву. Позднее фонд перепродал «Мортон» самой группе ПИК, сделка была закрыта в декабре 2016 г.

В течение 2016 г. ГК ПИК также приобрела ряд других активов в виде земельных участков, основных фондов и компаний, предоставляющих услуги в области технического обслуживания объектов недвижимости.Совокупный доход от приобретений составил 7,9 млрд руб. На 31 декабря 2016 г. земельный банк ГК ПИК составил около 12,5 млн кв. м (на 56% выше чем 31 декабря 2015 г. - 5,5 млн кв. м). Оценка портфеля проектов увеличилась на 115,9% и составила 217,1 млрд руб. (в 2015 г. – 100,6 млрд руб). Стоимость портфеля проектов в расчете на один квадратный метр снизилась на 5,6% и составила 17 350 руб.