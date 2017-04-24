В Москве могут появиться экспериментальные дома из дерева

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что обсуждал с мэром Москвы Сергеем Собяниным возможное строительство в городе деревянных домов. Он особо подчеркнул, что это не имеет отношения к будущей реновации столицы и «не в привязке к сносу пятиэтажек».

«Мы обсуждали этот вопрос с мэром Москвы (вопрос использования деревянного домостроения) и получили от него поддержку в части эксперимента», - сказал Мантуров журналистам в понедельник в Доме приемов федеральных земель Нижней Саксонии. «Мы сейчас обсуждаем вопрос о выделении определенного пятна застройки, где возможно будет применить конструкции деревянного домостроения», - уточнил Мантуров.

«Если такое решение состоится, то наши российские производители с бизнесом, со строительными компаниями готовы будут применить эти технологии по предоставляемым территориям. Со стороны Москвы обязательно будем использовать такую возможность», - сказал Мантуров.

В России производство древесных стройматериалов последовательно развивает АФК «Система». В 2014 г. компания купила у Банка Москвы 100% акций ОАО «Сегежский ЦБК» и 100% долей ООО «Деревообработка-проект».

В конце 2016 г. Sistema Finance S.A., структура АФК «Система», хотела выкупить 100% акций финского производителя деревянных домов Honkarakenne Oyj (Honka). Совет директоров Honka не рекомендовал акционерам принимать предложение «Системы»: премию в 14,5% к цене акций Honka совет директоров финской компании посчитал низкой. ФАС сообщила об одобрении сделки.