Реновация затронет интересы почти 2000 предпринимателей в нежилых помещениях

Новая программа сноса пятиэтажек может затронуть почти 2000 предпринимателей, сообщил на пресс-конференции президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), депутат Мосгордумы Владимир Платонов.

В настоящее время идет голосование о включении в программу реновации более 4500 домов.

«В этих домах находится около 1500 собственников нежилых помещений, еще около 400 предпринимателей арендуют помещения в этих домах у города. Говорить о масштабности проблемы нет необходимости», – сказал Платонов.

По его словам, расселение и снос пятиэтажек произойдет «не завтра», потому предприниматели в рабочем порядке смогут либо найти себе новое помещение, либо получить денежную компенсацию за нежилое помещение.

По словам президента МТПП, основная часть нежилых помещений в пятиэтажках – это бывшие квартиры на первых этажах, переделанные под магазины или иные коммерческие нужды вблизи станций метро. Платонов отметил, что торгово-промышленная палата готова оказать помощь предпринимателям в спорных моментах в досудебном порядке.

«Наша святая обязанность – оказывать помощь предпринимателям. На сайте МТПП будет открыта специальная страничка, посвященная реновации, куда могут обратиться предприниматели», – сказал он.