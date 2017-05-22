Квартиру в сталинской высотке в Москве можно купить в среднем за 50 млн рублей

Средняя стоимость квартиры в сталинских высотках в Москве составляет 49,9 млн руб., а квадратный метр в среднем обойдется в 633 300 руб., что соответствует стоимости элитного жилья на вторичном рынке в Москве, говорится в сообщении портала «ЦИАН».

Из семи сталинских высоток полностью жилыми являются только две – на Котельнической набережной и на Кудринской площади. Но квартиры представлены еще в двух: в доме на Красных Воротах и в гостинице «Украина» (сейчас – Radisson Royal Hotel Moscow). В обоих случаях основное высотное здание является нежилым, однако архитектурные ансамбли включают корпуса с квартирами.

Согласно базе данных ЦИАНа, на сегодняшний день объем предложения в четырех сталинских высотках довольно ограничен. В общей сложности эксперты насчитали около 70 лотов. Их стоимость варьируется от 15,9 млн (в высотке на Кудринской площади) до 152 млн руб. (в гостинице «Украина»).

Больше всего квартир представлено в высотке на Котельнической набережной – 43,5% от всего предложения. Стоимость «входного билета» в этом доме составляет сегодня 24 млн руб. Покупатель с таким бюджетом может рассчитывать на приобретение жилья площадью 62 кв. м в восьмиэтажном корпусе А.

Высотка на Кудринской занимает второе место по объему предложения – 29%. А средние цены в обоих объектах сопоставимы: 639 000–631 000 руб. за «квадрат».

В доме на Кудринской представлена самая доступная по цене квартира среди сталинских высоток – это лот стоимостью 15,9 млн руб. И юридически он является апартаментами.