25 станций московского метро оборудуют туалетами

На 25 станциях московского метро появятся туалеты, сообщается на сайте мэрии. Пилотный проект по установке модульного туалетного комплекса уже появился в переходе между станциями «Александровский сад» и «Библиотека имени Ленина». Всего в подземке планируют поставить 38 модульных комплексов с одной-двумя кабинками.

Власти обещают, что туалеты не испортят внешний вид станций. Для этого для туалетов метрополитена разработают специальный дизайн. «Например, отделка модульного комплекса в переходе «Библиотеки имени Ленина» напоминает оригинальный мрамор, использованный в оформлении станции», - говорится в сообщении.

В кабинке установили антивандальные зеркала, раковины, сушилки для рук, дозаторы для жидкого мыла и держатели с туалетной бумагой. Кроме того, в кабине есть тревожная кнопка. Как только пользователь ей воспользуется, сообщение «Окажите помощь» появится на мониторе перед входом в кабину.

«Туалет здесь находится за турникетами, чтобы пассажиры могли пользоваться им, не выходя со станции. За услуги можно расплатиться картой “Тройка”. На самом модуле есть подробная информация о правилах его использования», — рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Согласно сообщению мэрии, электронный аукцион на право установки модульных туалетных комплексов пройдет в июне, после чего победитель, согласно договору, должен будет начать размещать их на других станциях в течение 60 дней. Всего выбрано 38 площадок на 25 станциях. Так, в переходе между «Библиотекой имени Ленина», «Александровским садом» и «Боровицкой» в общей сложности планируется установить 8 кабинок. На «Пушкинской», «Краснопресненской» и в переходе с «Белорусской» Кольцевой линии на Замоскворецкую появится по 4 туалета. На остальных станциях будет установлено 1-2 туалета.

Следить за чистотой и исправностью мобильных туалетных комплексов будет подрядчик в течение 10 лет.

Туалеты появятся на таких станциях, как: «Чкаловская», «Менделеевская», «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая», «Китай-город» (Таганско-Краснопресненской линии,) «Третьяковская» (Калужско-Рижской линии), «Сретенский бульвар», «ВДНХ», «Проспект Мира» (Калужско-Рижской линии), «Комсомольская» (Сокольнической линии), «Киевская» (Филевской линии), «Краснопресненская», «Таганская» (переход), «Цветной бульвар», «Сокольники», «Кропоткинская», «Чеховская», «Белорусская» (переход), «Деловой центр», «Парк культуры» (Сокольнической линии), «Семеновская», «Площадь Революции», «Пушкинская», «Маяковская», «Парк Победы» (Арбатско-Покровской линии).