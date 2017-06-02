В России в начале года снизилось число сделок с недвижимостью – Росреестр

В России число регистраций договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в I квартале 2017 г. на 14% снизилось до 146 123 ДДУ, говорится на в сообщении Росреестра.

По данным ведомства, за первые три месяца снизилось также и количество сделок по ипотеке: на 4% до 529 372 сделок.

Кроме того, на 6,6% сократилось в I квартале число регистраций прав (ограничений прав на недвижимость и обременений на нее) - до 5,17 млн действий.

«За январь-март 2017 г. количество регистрационных действий (зарегистрированных прав), совершенных в упрощенном порядке ("дачная амнистия"), составило 84 145 прав (за январь-март 2016 г. – 138 793 прав)», — отмечается в нем.