Мень: продленная программа помощи ипотечным заемщикам потребует 2,5 млрд рублей

Финансирование программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, может сократиться вдвое. Как сообщил в интервью «Газете.ру» министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, суммы в размере 2,5 млрд руб. будет достаточно для поддержки заемщиков.

Фактически программа помощи ипотечным заемщикам завершена. Сейчас Минфин и Минстрой обсуждают варианты возобновления программы и источники ее финансирования. Одним из таких источников может стать чистая прибыль Агентства ипотечного жилищного кредитования. АИЖК было оператором завершившейся программы поддержки заемщиков.

«У нас в течение последнего года была активная работа по поддержке людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. На эти цели было выделено 4,5 млрд руб., и средства переданы АИЖК. Я думаю, что эта сумма должна быть где-то в два раза меньше, чем в рамках предыдущей поддержки. На наш взгляд, 2-2,5 млрд руб. может быть серьезным подспорьем для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации», - рассказал он газете.

Мень подчеркнул, что особые преференции для валютных ипотечников, на его взгляд, не нужны. «Мы не дифференцировали людей по видам валюты, в которых они брали ипотечные кредиты, потому что это зона ответственности самих граждан, и мы не можем делить людей по какому-то признаку, поскольку это вообще антиконституционно. Мы можем только помогать тем, кто, вне зависимости от валюты, в которой они брали ипотеку, попал в сложную жизненную ситуацию», - отметил глава Минстроя.

С 2015 г. в рамках программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, более 22 000 российских семей получили поддержку. Как ранее рассказали в АИЖК, на март 2017 г. выделенные 4,5 млрд руб. полностью израсходованы, новые заявки на участие в программе не принимаются. Помощь по программе могли получить заемщики, имеющие одного и более несовершеннолетних детей, семьи с детьми до 24 лет (которые являются учащимися, студентами, аспирантами и т. д.), ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, где есть инвалиды. Единый механизм реструктуризации ипотечных кредитов предусматривал либо единоразовое списание части основного долга, либо предоставление периода помощи до 18 месяцев со снижением ежемесячного платежа.