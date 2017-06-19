Безопаснее всего чувствуют себя жители Сочи и Грозного - Domofond.ru

Самыми безопасными городами в России по мнению местных жителей являются Грозный и Сочи. А вот самыми незащищенными себя чувствуют жители Волгограда и города Шахты (Ростовская область). Такие выводы сделали эксперты портала Domofond.ru, составившие рейтинг безопасности ста крупнейших городов России.

Рейтинг составлен на основе опроса 258 441 жителей крупнейших российских городов, которым предлагалось оценить, насколько они согласны с высказыванием «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». Оценка проводилась по 10-балльной шкале. Лидеры рейтинга - Грозный и Сочи - набрали соответственно 8,7 и 7,5 баллов. Жители Грозного в своих отзывах отмечали дружелюбных соседей и то, что люди всегда готовы помочь в беде. Сочи за год поднялся на две позиции. Возможно, его жители стали себя ощущать в большей безопасности благодаря подготовка к Кубку конфедераций – 2017, который начался 17 июня. «Безопасность и чистота. Отсутствие плотной застройки», – так описывает Сочи один из горожан в ходе опроса Domofond.ru

Аналогичный Сочи уровень безопасности также в городе Нижневартовск (7,5 баллов) и Сургуте (7,4 балла). При этом Нижневартовск опустился на одну позицию по сравнению с прошлым годом, а Сургут поднялся на четыре. Также в десятку самых безопасных городов рейтинга вошли Армавир (7,3), Саранск (7,3), Мурманск (7,3), Чебоксары (7,3), Нижнекамск (7,2) и Владикавказ (7,2).

Любопытно, что в десятке лидеров самых безопасных городов не оказалось городов-миллионников. Специалисты Domofond.ru объясняют это тем, что в крупных населенных пунктах уровень безопасности часто зависит от района, что влияет на общий показатель по городу.

Согласно мнению местных жителей, наименее безопасным среди ста крупнейших населенных пунктов России стал город Шахты в Ростовской области (5,6 баллов). Один из горожан в своем отзыве отметил, что ему «далеко идти до дома, а в районе бегают собаки и нападают на людей». Другой житель жалуется на слабо освещенные улицы, старые деревья и отсутствие крышек на канализационных люках. Также ходить домой в темное время суток опасаются и жители Волгограда (5,6 баллов). Среди отзывов жителей этого города встречается информация о «расположенных рядом заводах и преступности». В десятке наименее безопасных городов также Омск (5,9), Чита (5,9), Астрахань (6,0), Саратов (6,0), Челябинск (6,0), Нижний Тагил (6,0), Балашиха (6,0), Пермь (6,1)

Что касается Москвы, то российская столица заняла в рейтинге 31 место с результатом в 6,9 баллов. Санкт-Петербург с оценкой 6,7 балла оказался на 42 месте.

В среднем по стране опрошенные россияне оценили уровень защищенности на 6,8 балла из 10 возможных, что аналогично данным за прошлый год. При этом разница между наиболее и наименее безопасными городами существенна и составляет 3,1 балла, что на 0,2 меньше показателя в 2016 г.