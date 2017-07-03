АИЖК снижает ставки по кредитам третий раз с начала года

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,75–1 процентный пункт (п. п.), говорится в сообщении агентства.

АИЖК снижает ставки третий раз с начала года и «впервые за свою историю устанавливает однозначную ставку для широкого круга заемщиков», отмечается в сообщении. Теперь базовая ставка АИЖК составляет 9,75% годовых.

По программе «Приобретение квартиры на этапе строительства» ставки начинаются от 9,5% годовых, «Приобретение готового жилья» и «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» – от 9,75% годовых.

«В рамках программы «Социальная ипотека» для врачей, ученых, учителей Московской области ставка составит 9,25%. В рамках программ во Владимирской, Новгородской, Воронежской, Калининградской областях с учетом субсидирования из региональных бюджетов отдельные категории заемщиков смогут получить кредит по ставкам от 6,75% годовых», – отмечает АИЖК.