В Госдуме создадут рабочую группу по решению проблем обманутых дольщиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что для решения проблем обманутых дольщиков будет создана специальная рабочая группа, ее возглавит вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

«Нам важно, чтобы в рамках правоприменительной практики мы нашли оптимальное решение, потому что мы тестируем, почему не сработали страховые компании, почему не сработали саморегулируемые организации, почему региональные и местные власти просмотрели, что на этом рынке появились недобросовестные застройщики, что нужно сделать, чтобы защитить ваши права. Это наша задача, мы ее будем решать», – приводит «Интерфакс» его слова.

«Проблема, которая охватывает дольщиков, оценивается до 370 млрд руб., - отметил депутат Анатолий Аксаков. – Такую сумму государство и регионы сразу выделить не могут. Нужны дорожные карты нашего Минстроя и регионов. И жесткий контроль за исполнением».

По оценке министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, всего в России насчитывается 45 000 обманутых дольщиков, т. е. 769 проблемных объектов в 69 субъектах России. При этом почти половина граждан из этого реестра сосредоточена в 10 субъектах: Новосибирской области, Краснодарском крае, Самарской области, Москве, Челябинской области, Татарстане, Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Омской области. По словам министра, это достаточно богатые регионы, что дает надежду на то, что проблема дольщиков там решаемая.

Кроме того, Михаил Мень в ходе сегодняшних парламентских слушаний предложил использовать земли АИЖК для решения этой проблемы. «У нас есть полномочия в АИЖК передавать федеральные земли субъектам России. Там, где земля дорогая, это может быть реальным механизмом», – приводит ТАСС слова Меня.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил создать публичный реестр недобросовестных застройщиков, который бы содержал не только перечень таких компаний, но и информацию об их руководстве и учредителях.