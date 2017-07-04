На достройку проблемных жилых домов в Подмосковье необходимо около 12 млрд рублей

Власти Подмосковья планируют достроить 25 проблемных объектов долевого строительства на территории региона в 2018–2019 гг. Об этом журналистам сообщил министр строительного комплекса региона Сергей Пахомов, передает агентство городских новостей «Москва».

«У нас на территории области было 108 проблемных объектов в 2012 г., сейчас осталось 25. За это время мы предоставили жилье почти 18 000 граждан – это очень много. Нам осталось 25 объектов – это 5000 человек. Мы планируем за оставшееся время, полугодие, которое осталось у нас в 2017 г., принять решение о том, кто и как будет достраивать, и возобновлять строительство. Соответственно, эти объекты будут достроены в 2018–2019 гг., т. е. сейчас самое главное – подобрать инвестора и заключить юридическое соглашение», – сказал Пахомов (цитата по агентству «Москва»).

По словам Пахомова, чтобы достроить 25 проблемных объектов, необходимо привлечь дополнительно 12 млрд руб., передает «Интерфакс».

По словам министра, по 9 из 25 проблемных объектов строительство идет в соответствии с графиком, еще по 9 объектам найдена схема решения. По оставшимся 7 домам идет согласование с инвестором компенсационных мероприятий.

Ранее зампред правительства области Максим Фомин отметил, что в регионе сейчас более 166 000 действующих договоров долевого участия. По его словам, в Подмосковье планируется создать информационный ресурс, где будут содержаться сведения по каждому объекту, строящемуся с привлечением средств дольщиков.