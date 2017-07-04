Размер взноса в фонд защиты дольщиков будет зависеть от открытости застройщика

Величина взноса в государственный компенсационный фонд защиты прав дольщиков после июня 2018 г. будет зависеть от открытости застройщиков, говорится на сайте Мосстройкомплекса со ссылкой на заявление замминистра строительства Никиту Стасишина.

«У нас были предложения по поводу того, что компенсационный фонд будет преобразован в публично-правовую компанию, он будет максимально открыт, прозрачен и подконтролен, в том числе Счетной палате. Будет прописано четко, куда инвестируются средства фонда. Мы ставим на переходный период до 1 июля 2018 г. взнос застройщиков в государственный компенсационный фонд защиты участников долевого строительства в размере 1,2% от цены договора долевого участия», – сказал Стасишин (цитата «РИА недвижимость»).

По его словам, после переходного периода тариф будет рассчитываться из тех показателей, которые застройщик готов открывать покупателям квартир.

Госдума 14 июня приняла в первом чтении законопроект об особенностях формирования компфонда долевого строительства для дополнительной защиты дольщиков.

При этом компфонд не будет использоваться для решения проблем граждан, уже заключивших договоры долевого участия. Фонд не будет распространяться на объекты, которые уже являются проблемными, и не будет решать проблемы тех граждан, которые уже стоят в реестре.