Сретенку и 16 прилегающих переулков перекроют на выходные из-за благоустройства

В ближайшие выходные улица Сретенка в центре Москвы, которую благоустраивают в рамках программы «Моя улица», будет закрыта для проезда автомобилей. Об этом говорится на сайте мэрии Москвы.

«Ограничения будут действовать с 00:00 29 июля до 05:00 31 июля. За это время на Сретенке появится новый асфальт. Дорожные ограничения нужны, чтобы рабочие уложили покрытие единым ковром, без стыков. В этом случае асфальт будет служить дольше», — говорится в сообщении.

Перекрыта будет вся улица — от площади Сретенские Ворота до Малой Сухаревской площади. Также закроют въезд в 16 прилегающих к Сретенке переулков. В это время въезд в переулки будет доступен только для местных жителей и автомобилей спецслужб. В этих переулках частично также уложат новый асфальт.

Планируется уложить 10 300 кв. м нового дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что с 00:00 5 августа до 05:00 7 августа для укладки асфальта будет перекрыта улица 1-я Тверская-Ямская, Тверская на участке между Пушкинской и Триумфальной площадями. Также в это время асфальт уложат на площади Тверская Застава.

Мэрия информирует, что во время производства работ движение будет ограничено на десяти центральных улицах города и в девяти переулках. В частности, объехать Тверскую улицу можно будет по Оружейному переулку, Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам, Тверскому и Страстному бульварам, а также по параллельным улицам и переулкам — Малой Дмитровке, Воротниковскому, Ермолаевскому, Трехпрудному и Сытинскому переулкам.