Мень: размер компенсационного фонда может дойти до 4,5 млрд рублей в 2018 году

Объем компенсационного фонда долевого строительства в 2018 г. может достичь 3,5-4,5 млрд руб., сообщил в интервью «РИА Недвижимость» министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Он уточнил, что это предварительные оценки, ориентирующиеся на тот же уровень инвестиционной активности населения страны, что и в этом году.

По словам министра, после запуска работы фонда в ноябре в России останутся новостройки, квартиры в которых будут страховаться по прежним правилам страховыми компаниями. «В домах, где продажи начались до момента начала работы компенсационного фонда, все сделки будут совершаться с использованием страхового механизма. Мы не можем допустить перекрестной ответственности страховых компаний и компенсационного фонда по одним и тем же объектам», – пояснил собеседник агентства.

Как предположил Мень, первые обязательства фонда могут наступить не раньше, чем через два года после начала его деятельности.

Он также уточнил, что пока идет организационно-юридическая работа по трансформации фонда в публично-правовую компанию, его руководителем останется гендиректор материнской структуры фонда АИЖК Александр Плутник.