Московское метро отменило закрытие трех станций зеленой ветки 6 августа

Запланированное на воскресенье, 6 августа, закрытие станций «Маяковская», «Тверская» и «Театральная» зеленой линии метро в Москве отменено. Об этом столичная подземка сообщила в четверг в Twitter.

«Запланированное на 6 августа закрытие центрального участка Замоскворецкой линии между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая" отменяется», - говорится в сообщении.

Движение поездов на Замоскворецкой линии в этот день будет осуществляться в обычном режиме. Станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная» в воскресенье будут открыты для входа, выхода и пересадки пассажиров, отметила пресс-служба московского метро.

Ранее сообщалось, что центральный участок Замоскворецкой линии будет закрыт для пассажиров в связи с ремонтными работами.