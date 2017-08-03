«Синий зуб» у метро «Юго-Западная» достроят за деньги федерального бюджета

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы приняла решение о завершении долгостроя на проспекте Вернадского - делового центра «Зенит», сообщила пресс-служба Москомстройинвеста. «Интерфакс» напоминает, что синеватое стеклянное 22-этажное здание рядом с метро «Юго-Западная» начали строить в 1990 г., в народе здание называют «Кристалл», «Стекляшка», «Недоскреб», «Ледышка» и «Синий зуб».

Здание несколько лет назад было передано Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Первоначально предполагалось, что в нем разместятся учебно-деловой центр вуза и гостиница «Зенит». В 2004 г. строительство прервалось из-за проблем с деньгами.

Сейчас площадь высотки составляет 155 000 кв. м. Когда ее достроят, ее площадь составит 162 000 кв. м. Проект изменений в правила землепользования и застройки предполагает возможность размещения в здании гостиницы и паркинга, но основным видом использования земельного участка является размещение объектов высшего профессионального образования. Таким образом, бизнес-центра в здании не будет, там разместят учебные аудитории и гостиницу. Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания. Работы планируется выполнить за счет федерального бюджета. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2021 г., цитирует агентство «Москва».

31 января 2017 г. вышло постановление правительства о том, что РАНХиГС получит субсидию на реконструкцию объекта в 2017-2021 гг.

28 февраля руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что здание могут достроить до конца 2018 г. По его словам, в январе разработчиком проекта достройки и реконструкции была выбрана компания «Горкапстрой».