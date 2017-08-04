Часть Тверской улицы в Москве перекроют на выходные

В эти выходные будет перекрыто автомобильное движение на участке Тверской улицы (от Пушкинской до Триумфальной площади), а также на 1-й Тверской-Ямской и на площади Тверская Застава. Ограничения будут действовать с 00:00 5 августа до 05:00 7 августа. Движение будет перекрыто из-за укладки асфальта ( 47 000 кв. м). Общая длина участка — 1,6 км. Также отдельные дорожные ограничения коснутся Лесной и еще шести улиц, а также нескольких переулков.

Всего во время работ движение будет ограничено на 10 улицах и в 7 переулках. Объехать Тверскую улицу можно будет по Оружейному переулку, Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам, Тверскому и Страстному бульварам, а также по параллельным улицам и переулкам — Малой Дмитровке, Воротниковскому, Ермолаевскому, Трехпрудному и Сытинскому переулкам.

На 1-й Тверской-Ямской улице движение в следующие выходные перекроют полностью, а на прилегающих улицах — частично. Будет ограничен проезд на участках улиц Гашека, Васильевской, Юлиуса Фучика, Большой Грузинской до их пересечения с 1-й Брестской улицей.