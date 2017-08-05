Работа системы оплаты парковки через sms-сообщение в Москве восстановлена

Оплатить парковку в Москве снова можно всеми способами — через sms-сообщение, паркоматы, личный кабинет на parking.mos и мобильное приложение, сообщается на странице «Московский паркинг» в Twitter.

«Оплата парковки и пополнение парксчета через sms восстановлены. При пополнении парксчета через мобильное приложение наблюдаются задержки», — говорится в сообщении.

Вечером в пятницу в системе оплаты парковки через sms-сообщение произошел сбой. Оплатить парковку через sms-сообщение, а также пополнить парковочный счет было невозможно.