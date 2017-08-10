Москомархитектура выбрала 100 домов для защиты от сноса при реновации

Москомархитектура выбрала из списка «Архнадзора» 100 домов, которые могут быть исключены из списка сносимых при реновации. Всего «Архнадзор» предлагал защитить от сноса 450 зданий, которые являются градоформирующими или имеют историческую ценность с точки зрения архитектуры.

«После изучения архивных и технических записей в Москомархитектуре выделили около 100 домов, которые по результатам голосования жителей попали в программу реновации, но заслуживают отдельного рассмотрения. Дома, которые вызвали вопросы у рабочей группы, было решено рассмотреть отдельно с выездом на место», – отмечается в сообщении ведомства.

Сейчас рабочая группа рассматривает список домов, которые вошли в программу реновации благодаря решению собраний собственников. «По данным «Архнадзора», за счет этого механизма список ценных объектов, которые необходимо сохранить при реновации, увеличился на 270 зданий», – отмечается в сообщении.