Росбанк пытается взыскать 3 млрд рублей с владельца «СУ-155»

Арбитражный суд Москвы отложил на 10 октября рассмотрение заявления Росбанка о банкротстве владельца «СУ-155» Михаила Балакина, сообщает «Интерфакс». В суде стало известно, что долг бизнесмена перед Росбанком - порядка 3 млрд руб. Часть долга банк в июне переуступил ООО «Никитское». Заседание суда, касающееся переуступки прав, пока не назначено. Представитель банка подал ходатайство об уточнении размера требований, но суд оставил его открытым.

На 22 августа было назначено и рассмотрение требований к должнику со стороны банка «Открытие», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела. Задолженность Балакина перед этим банком - порядка 5 млрд руб., добавляет агентство.

18 мая столичный арбитраж вернул без рассмотрения заявление Сбербанка России о банкротстве Балакина. Тогда представитель банка в суде заявил, что «в настоящее время у банка отсутствуют основания для введения процедуры банкротства». На 23 августа 2016 г. долг Балакина перед Сбербанком составлял 203 млн руб., до этого он был должен банку 324 млн руб.

Группа компаний «СУ-155» — один из крупнейших российских строительных холдингов. В марте 2016 г. Арбитражный суд Московской области ввел процедуру наблюденя в крупнейшей компании-застройщике, входящей в группу - АО «СУ-155». Финансовые проблемы «СУ-155» усугубились в ноябре 2014 г.: тогда власти Подмосковья заявили, что группа должна бюджету области около 1 млрд руб. за аренду участков. За этим последовали иски кредиторов, а в марте 2015 г. — дефолт по облигациям на 2,3 млрд руб. По итогам 2014 г. долг группы оценивался более чем в 25 млрд руб., компания приостановила строительство. К группе поданы десятки исков о банкротстве, среди обратившихся Сбербанк, Росбанк и банк «Российский капитал». Организовать финансирование и достройку жилых объектов ГК «СУ-155» уполномочен банк «Российский капитал».