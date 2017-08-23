Утром случился сбой в движении на фиолетовой ветке Московского метро

Рано утром в среду движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве выбилось из графика. Как сообщает агентство «Москва», c 6.40 мск они ходили с увеличенными интервалами на южном участке ветки из-за подозрения на неисправность светофора. Был ограничен вход на станцию «Выхино», чтобы там не скопилось много пассажиров.

В 7.55 мск микроблог метрополитена сообщил, что движение вернулось к обычному графику, а станция «Выхино» работает в нормальном режиме.