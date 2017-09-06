Минстрой обратил внимание ФАС на завышенные цены на жилье на Дальнем Востоке

Руководитель Минстроя России Михаил Мень обратил внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на завышенную стоимость жилья на Дальнем Востоке.

Гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник пояснил, что цена жилья на Дальнем Востоке превышает 100 000 руб. за кв. м.

«Я не могу не отреагировать на такую тему, как стоимость жилья в целом на Дальнем Востоке и, в частности, во Владивостоке. Цена, на наш взгляд и по мнению экспертов и аналитиков, завышена. Я думаю, что здесь ФАС есть над чем работать», - сказал Мень в ходе Восточного экономического форума.

В свою очередь, замруководителя ФАС Виталий Королев добавил, что сотрудники ведомства получат соответствующие поручения для анализа стоимости жилья и порядка распределения земельных участков под строительство.