В центре Москвы построят 34-этажную башню с банями народов мира

Многофункциональный комплекс с банями разных народов мира планируется достроить в центре Москвы, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«Общая площадь комплекса составляет более 76 000 кв. м. Здание делится на подземную часть с паркингом и наземную, состоящую из 10-этажного стилобата и 34-этажной башни овальной формы», - рассказал Тимофеев.

На 1-м этаже разместят ресепшн и фойе, основной ресторан и бар гостиницы. На 2-м этаже будут конференц-залы и переговорные. Офисы общей площадью более 25 000 кв.м. оборудуют с 3-го по 11-й этажи.

На 13-м этаже, как рассказал председатель комитета, будет расположен фитнес-центр со СПА-зоной, а также банями народов мира, включая русскую парную, японскую о-фуро, норвежский холод, альпийскую фито-сауну, турецкий хамам и финскую сауну.

«Гости фитнес-центра смогут также посетить тренажерный зал, бассейн, две ванные с водопадом и солью Мертвого моря», - сказал Тимофеев.

Номера отеля будут оборудованы с 14 по 32 этажи. «Всего будет 379 номеров четырехзвездочной категории», - уточнил он. На последних двух этажах откроют ресторан, а на 33-м этаже - устроят террасы с ограждающими стеклянными экранами.

Оператором нового отеля станет компания Carlson Rezidor. Открытие комплекса на Самарской улице запланировано в апреле 2018 г.