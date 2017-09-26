В Москве установили билборды с цитатами из переписки Николая II с женой

В различных районах Москвы появились билборды с цитатами из переписки святых царственных страстотерпцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на синодальный отдел по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ.

На рекламных щитах изображены цитаты из личного дневника императрицы Александры Федоровны и ее писем к супругу Николаю II. Высказывания о любви, браке и семейном счастье на билбордах являются частью церковного проекта «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви». Проект направлен на утверждение семейных ценностей в российском обществе, на донесение до людей правдивой информации о жизни царской семьи.

«На протяжении более чем ста лет личная жизнь семьи последних Романовых остается мишенью для мифов и спекуляций. Между тем реальная история их супружеской жизни, основанной на вере, любви и взаимоуважении, может служить образцом семейных отношений для наших современников», - рассказали в синодальном отделе.