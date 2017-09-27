За год недорогие новостройки в Москве подорожали на 3%

С августа 2016 г. по август 2017 г. стоимость «квадрата» в новостройках Москвы массового сегмента увеличилась с 146 990 до 151 470 руб., или на 3%, подсчитали аналитики компании «Метриум групп».

При этом за указанный период больше всего поднялись в цене однокомнатные квартиры - в среднем с 6,27 млн до 6,34 млн руб., или на 1,1%. Средний бюджет, необходимый для покупки двухкомнатного жилья, вырос с 9,14 млн до 9,22 млн руб. (на 0,9%), а средняя стоимость трехкомнатных квартир снизилась с 13,03 млн до 12,46 млн руб., или на 4,4%.

В некоторых проектах рост цен на квартиры может в несколько раз превышать среднерыночный показатель. «Анализ предложений девелоперов показывает, что в самых популярных проектах комфорт-класса с начала продаж до ввода корпусов в эксплуатацию цены в новостройках увеличиваются на 25-30% и более, – говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум групп». – Вместе с тем на рынке есть примеры низколиквидных проектов, в которых минимальная цена жилья за последний год снизилась на 10-20%. Это связано с тем, что в условиях высокой конкуренции для некоторых девелоперов демпинг стал единственным способом привлечь внимание покупателей».

За год количество квартир в столичных новостройках массового сегмента увеличилось на 20,4%. В настоящее время в продаже представлено 20 770 лотов, отмечают эксперты «Метриум групп».