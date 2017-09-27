Медведев: есть риски срыва плана по вводу жилья

Существует вероятность того, что плановый показатель по вводу жилья в этом году достигнут не будет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает «Интерфакс».

«Рынок постепенно восстанавливается. Ставки по ипотеке снизились, цены на жилье стабилизировались. Однако есть риски, что мы не достигнем планового показателя по вводу жилья. В 2015 г. был пик кризиса, рынок проседал, инвесторы практически не запускали новые проекты. Этот отложенный эффект мы ощущаем сейчас», — сказал Медведев. Он и призвал регионы, и федеральные ведомства направить усилия на увеличение объемов жилищного строительства, оперативнее предоставлять земельные участки застройщикам, «максимально упрощая административные процедуры, в частности выдачу разрешений на строительство».

Что касается спроса на жилье, то, по словам Медведева, с начала года выдано почти полмиллиона займов по ипотеке.

«Банки выдают все больше ипотечных кредитов и по количеству, и по объему. Только за семь месяцев этого года выдано полмиллиона займов на почти триллион рублей. Это означает, что жилищный вопрос решается более активно», — заявил премьер-министр.