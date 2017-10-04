The Bell: российских владельцев недвижимости в Каталонии ждут проблемы с налогами в случае отделения

Если Каталония отделится от Испании, у россиян, которые купили там недвижимость, могут начаться проблемы с налогами. Об этом сообщает The Bell, который опросил экспертов в сфере недвижимости. Также неясно, что будет с теми россиянами, которые после покупки жилья в Каталонии получили вид на жительство в Испании.

Дома в Каталонии могли купить от 10 000 до 20 000 россиян, привел примерную оценку владелец брокера зарубежной недвижимости Tranio Георгий Качмазов. Вид на жительство в Испании есть у 30-40% таких россиян. Около 70% россиян покупают недвижимость в Испании в инвестиционных целях, прежде всего для сезонной сдачи туристам, сказала изданию консультант по зарубежной недвижимости Knight Frank Екатерина Никитина.

Если Каталония отделится, может измениться налоговый режим и регулировние рынка недвижимости, считает Качмазов. Снижения цен на жилье брокеры не ждут, добавил он. Сейчас нерезиденты, владеющие недвижимостью, платят в Испании налоги по фиксированной ставке 24% — это выгоднее, чем прогрессивная шкала, по которой платят резиденты.