Более половины вторичных квартир в Москве идут в прямую продажу

На вторичном рынке жилья Москвы риелторы фиксируют новый тренд: число квартир, представленных к прямой продаже, стало выше числа объектов, реализуемых в рамках «цепочки» сделок. Это произошло впервые более чем за 20 лет, отмечают эксперты компании «Инком-недвижимости».

По данным компании, в настоящее время доля лотов в категории «прямая/свободная продажа» составляет 51,1 % в общем объеме предложения старой Москвы, доля «альтернатив» – 48,9 %. Три года назад соотношение составляло 27,3 % и 72,7 % соответственно. В количественном выражении объем выставленных на продажу «альтернативных» объектов снизился на 46,2 %, а представленных к прямой продаже – вырос на 50,3 %.

Такое «переформатирование» предложения – следствие ряда тенденций последнего времени: притока на «вторичку» квартир, приобретавшихся в новостройках с целью перепродажи, оттока спроса со вторичного рынка на первичный, минимальной активности потенциальных участников альтернативных сделок и изменения модели поведения продавцов-покупателей во вторичном сегменте в ответ на определяющие его сегодня кризисные тенденции – низкий спрос и снижение цен.