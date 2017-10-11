В сентябре россияне взяли ипотечных кредитов на 190 млрд рублей

По предварительной оценке Аналитического центра АИЖК, в сентябре 2017 г. россияне получили около 100 000 ипотечных кредитов почти на 190 млрд руб. Это на 40-50% выше уровня 2016 г. и на 20-30% выше уровня 2014 г. Больше ипотечных кредитов выдавалось лишь в декабре 2014 г., подсчитали эксперты АИЖК.

По оценке Агентства, за 9 месяцев граждане получили около 700 ипотечных кредитов почти на 1,3 трлн руб.

Ранее банк России сообщал, что за 8 месяцев в этом году в России выдано более 600 000 ипотечных кредитов на 1,1 трлн руб. При этом с мая 2017 г. рынок растет темпами, близкими к 40%. В августе выдано ипотеки на сумму более 174 млрд руб., это на 39% больше, чем в августе 2016 г., и на 19% больше уровня рекордного 2014 г.