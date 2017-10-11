Цены на вторичное жилье в Подмосковье впервые показали рост с начала года

Сентябрь оказался первым месяцем, показавшим небольшой рост цен на вторичные квартиры в Московской области. По данным ГК «Миэль», средняя удельная цена предложения в сентябре увеличилась на 0,6% и составила 80 900 руб. за кв. м. В отличие от вторичного рынка Москвы в Московской области с наступлением осени увеличилась и доля нового предложения – с 18% до 21%.

Однако по данным компании, рост средней цены на вторичное жилье в Московской области произошел в основном за счет предложения в ближайшем Подмосковье, где много ликвидных квартир с хорошим набором потребительских характеристик. По отношению к августу цены на квартиры здесь выросли на 0,5% до 94 100 руб. за кв. м. По словам Татьяны Саксонцевой, управляющего партнера «Миэль - сеть офисов недвижимости» на вторичный рынок ближайшего Подмосковья вышло много «вчерашних новостроек – то есть это новые и привлекательные дома». Кроме того, здесь активно формируется комфортная городская среда, что вызывает большой интерес у покупателей.

Цены на квартиры в среднем и дальнем Подмосковье изменились к августу лишь на уровне погрешности и составили 69 791 руб. за кв. м в среднем Подмосковье и 51 980 руб. за кв. м - в дальнем. «Текущий уровень средней удельной цены предложения в целом по области соответствует уровню цены весны 2012 г.», - говорит Саксонцева.

Общий объем предложения на вторичном рынке Московской области в сентябре увеличился на 3% и составил 51 400 квартир, это на 9% выше, чем в сентябре 2016 г. При этом в Подмосковье, в отличие от столицы, доля нового предложения (впервые выставленного на продажу в отчетном периоде) в сентябре увеличилась до 21%.