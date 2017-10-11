В сети появилось видео установки автодорожной арки Керченского моста

Рабочие начали транспортировку автодорожной арки к месту установки на возводимом Керченском мосту. Об этом проинформировал «Крымский мост». Информцентр также разместил соответствующее видео на странице в Facebook. «Подготовка завода арки в створ между фарватерными опорами», - уточняется в сообщении. Процесс транспортировки арки снят с воздуха. Арка весит около 5500 т, ее длина составляет 227 м, максимальная высота — 45 м.

Замначальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора Владислав Сафин рассказал журналистам, что рабочие на данный момент подготавливают оборудование для подъема арки. «Сейчас производится пусконаладка подъемного оборудования, проверка подъемных прядей, установка и тестирование датчиков мониторинга», - перечислил он. До этого моряки при помощи плавучей системы приблизили арку к створу моста.

Как рассказал Сафин, после подготовки оборудования рабочие займутся заведением арочного пролетного строения в створ оси будущего моста, потом «будут подводиться и заводиться подъемные пряди, и затем начнется долгий и многочасовой процесс подъема, нагружения, проверки оборудования, проверки натяжения всех стрендов и готовности всего механизма к подъему», - добавил он.

Сам процесс подъема арки будет длиться несколько часов. Окончательным этапом подъема станет раскрепление ветровых связей.