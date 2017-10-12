Автодорожная арка Крымского моста поднята на опоры

Автодорожная арка моста в Крым в Керченском проливе в четверг поднята на фарватерные опоры - на высоту 35 м от уровня моря, сообщил информационный центр проекта. «Поэтапный процесс занял около пяти часов. В течение ночи арочный пролет будут закреплять, после чего движение по Керчь-Еникальскому каналу возобновится», - говорится в пресс-релизе проекта «Крымский мост».

Арку массой 5000 т поднимали при помощи 12 домкратов общей грузоподъемностью почти 8000 т. За операцией наблюдали руководители четырех фракций Госдумы - Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Сергей Неверов.

Морская операция по транспортировке от берега и установке на фарватере автодорожной арки началась в среду утром с перекрытием судоходства в Керчь-Еникальском канале. В августе была доставлена и установлена на фарватер первая арка - железнодорожная - весом 6000 т. Тогда операция заняла 66 часов, закончена на 6 часов раньше срока, движение в канале также ограничивали.

Арки - самые большие элементы моста - обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от уровня воды.

19-километровый Крымский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогами. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 г., поездов - в декабре 2019 г. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд руб. в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.