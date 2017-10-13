Судам досрочно разрешен проход под новой аркой Керченского моста

Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, которое 11 октября ограничили на трое суток из-за установки автодорожной арки Крымского моста на опоры в фарватере, открыто раньше срока. Судам разрешен проход с 12.00 мск.

Арку от технологической площадки на востоке Крыма доставили на фарватер 11 октября, 12 октября ее подняли на проектную высоту, в ночь на пятницу закрепляли на опорах. Арку массой 5000 т поднимали при помощи 12 домкратов общей грузоподъемностью почти 8000 т.

Первая арка моста - железнодорожная, которая весит 6000 т, была установлена на фарватер в конце августа. Арки - самые большие элементы моста - обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от уровня воды.

19-километровый Керченский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогами. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 г., поездов - в декабре 2019 г. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд руб. в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.