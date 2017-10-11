Началась установка одного из самых крупных элементов Керченского моста

11 октября утром строители Керченского моста начали транспортировку автодорожной арки, сообщает ТАСС. В инфоцентре «Крымский мост» арку назвали одним из самых габаритных элементов всего сооружения. Ее масса - 5500 т, длина - 227 м, как длина двух футбольных полей, высота от нижней точки до самой высокой - 45 м.

Плавучие опоры с аркой были рано утром выведены из «ковша» у керченской технологической площадки и направились к фарватеру Керчь-Еникальского канала. Системе предстоит преодолеть почти 5 км. Арка была погружена на плавсистему после того, как строители получили от метеорологов благоприятный погодный прогноз на трое суток. Во время транспортировки следить за погодой будут метеостанции, установленные на арочном пролете.

Движение плавучих опор обеспечивает головной тянущий буксир мощностью более 3000 л. с., буксиры-толкачи, вспомогательные и маневровые суда, рабочие катера для связи и координации. Перевозку контролируют больше 100 человек - это экипажи судов, инженеры по швартовым и балластным операциям, специалисты по навигации и позиционированию, электромеханики, водолазы и другие.

На фарватере плавсистема будет зафиксирована между двумя опорами. После этого арку начнут поднимать. Инфоцентр подчеркивает, что столь габаритную конструкцию устанавливают в морской акватории впервые в истории отечественного мостостроения.

На техплощадке арку поднимут и установят на фарватере. Когда будет подтверждено, что арочный пролет закреплен надежно, строители оповестят морской порт Керчи, что Керчь-Еникальский канал вновь можно открыть для прохода судов. Ожидается, что этот этап монтажа займет не больше 72 часов, отмечает ТАСС. Монтаж арки в проектное положение будет вестись с рабочих площадок, организованных на фарватерных опорах, и не повлияет на судоходство, заверяют в инфоцентре.

Монтаж автодорожной арки в проектное положение после ее установки на фарватерные опоры займет месяц. Строители смонтируют концевые элементы арки, присоединят поперечные опорные балки. Пролет закрепят на вспомогательные упоры на ригелях опор. Затем вновь включится система управления подъемом и арку опустят на опорные части.