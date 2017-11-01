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В московских промзонах можно построить 38 млн «квадратов» недвижимости

Потенциал строительства на территории промзон по утвержденным проектам планировок в Москве составляет около 38 млн кв. м недвижимости, сообщил журналистам руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Уже утверждено 68 проектов планировок на развитие территорий в границах старых промзон», — сказал Левкин.

По его словам, разработанная документация охватывает около 3800 га. При этом власти обещают, что промзону будут застраивать не только жильем. «Будут возводиться объекты социальной и транспортной инфраструктуры», — сказал глава департамента.

Он напомнил, что в этом году в бывших промзонах уже введено в эксплуатацию около 750 000 кв. м различной недвижимости.

В сентябре Левкин в интервью «Интерфаксу» сообщал, что с начала этого года утверждено семь проектов планировки производственных территорий, в рамках которых можно построить более 5,4 млн кв. м недвижимости, в том числе и стартовые дома по программе реновации.

Между тем за последние семь лет ( с 2011 г. по 2017 г.) в Москве будет введено в общей сложности 58,3 млн кв. м недвижимости, сообщил сегодня Левкин, передает «РИА Новости». При этом в этом году было введено 4 млн кв. м недвижимости, из которой 1,5 млн кв. м - жильё.