Собянин предсказал «Моей улице» окупаемость в течение года

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении программы благоустройства «Моя улица» в центре столицы
Андрей Гордеев / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении программы благоустройства «Моя улица» в центре столицы. Об этом он сказал в эфире телеканала «Москва 24». «По сути, этот проект закончен сегодня. В рамках Садового кольца остались второстепенные улочки, переулочки малые. Все главные улицы, начиная от Лубянки и заканчивая Большим Арбатом и Садовым кольцом, закончены», - сказал Собянин.
По мнению мэра, расходы на благоустройство по программе вернутся в бюджет «в ближайшее время». «Когда мы реконструируем и делаем безопасными, красивыми, освещенными общественные пространства, там начинает активно возникать культурная жизнь, - отметил мэр. - Дополнительные доходы бюджета от «Моей улицы» и тех мероприятий, которые там проводятся, в этом году составят около 62 млрд руб. А уже в следующем – около 80 млрд. Таким образом, все те капитальные затраты, которые сделаны не на один год, а на 20-30 лет, окупаются в течение одного года».
Окончание работ в центре означает перемещение «Моей улицы» в спальные районы уже в будущем 2018 г., заявил Собянин на минувшей неделе.
В интервью «Ведомостям» мэр говорил, что в 2017 г. на «Мою улицу» было выделено около 50 млрд руб., а в 2018 г. расходы на благоустройство будут сокращены вдвое. По данным РБК, в 2018 г. на благоустройство улиц в бюджете было запланировано 33,3 млрд руб., в 2019 г. - 30,6 млрд руб., в 2020 г. - 30,5 млрд руб. С учетом расходов текущего, 2017 г., суммарные расходы на программу до 2020 г. достигнут 200 млрд руб.
Парки дороже «Моей улицы»
Андрей Гордеев / Ведомости
После благоустройства улиц и площадей мэрия решила сосредоточиться на парках и зеленых территориях. На них она потратит в этом году больше 50 млрд руб., следует из программы «Развитие городской среды» и уже заключенных контрактов с подрядчиками. Самая дорогая стройка в парке развернулась на ВДНХ. В этом году город провел конкурс на часть работ по созданию «Парка будущего» – с аттракционами, кафе и кинотеатром – на части ВДНХ. Подряд за 11 млрд руб. выиграла структура, контролируемая итальянской Impresa Pizzarotti, строившей «Диснейленд» под Парижем
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Евгений Разумный / Ведомости
Для сравнения: на программу «Моя улица» из бюджета в 2017 г. город планировал выделить около 35 млрд руб. Зачем паркам столько денег? Больше 7,7 млрд руб. в этом году город выделил на строительство парка «Зарядье» на 13 га между Китайгородским проездом, улицей Варваркой и Москворецкой набережной. Здесь будут устроены четыре природные зоны - лес, тундра, степь и заливные луга
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Евгений Разумный / Ведомости
В состав парка входит медиацентр с круговой панорамой, концертный зал, аттракцион со спецэффектами «Полет над Россией», а также парящий мост и ледяная пещера, где зимний климат будет даже летом. Строительство ведется за бюджетный счет, а генподрядчик – принадлежащий мэрии «Мосинжпроект». Открытие «Зарядья» намечено на День города
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stroi.mos.ru
6,5 млрд руб. город выделит на строительство моста к Нагатинской пойме, где на 100 га ГК «Регионы» делает крупнейший в мире крытый парк развлечений и ландшафтный парк. В парке будут аттракционы, киноконцентрые залы, отель, яхтенная школа, рестораны и магазины
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Андрей Гордеев / Ведомости
Парк, возводимый на 10 га, выделенных из территории бывшего завода ЗИЛ, ни по своей площади, ни по инвестициям не входит в число крупнейших городских проектов для отдыха горожан. Но для Москвы он важен, так как является частью проекта по превращению очень крупной промзоны в современный жилой район. Сам район на прилегающей к парку территории строит группа ЛСР, она же делает и парк – но уже на деньги городского бюджета. На проект выделено более 1 млрд руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
«Мосремонт», курируемый заместителем мэра Петром Бирюковым (отвечает за «Мою улицу»), провел в этом году конкурсы на благоустройство 19 парков и территорий почти на 14 млрд руб. «Мосремонт» отвечает за создание новых районных парков. Например – за строительство парка на Ходынском поле. На первую очередь парка из бюджета выделено 649 млн руб. Сейчас строители насыпают в парке искусственные холмы и устраивают аллеи
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Евгений Разумный / Ведомости
Из районных парков больше всего денег в этом году – 1,96 млрд руб. – потребует парк 850-летия Москвы в Марьине. Там появятся гоночные трассы для радиоуправляемых автомобилей, скалодром и сухой фонтан
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Евгений Разумный / Ведомости
Дикая и неухоженная территория Братеевской поймы площадью 80 га будет превращена в красивое и модное место отдыха – с пешеходными тропинками и велодорожками, рассказывается о планах по созданию парка в сообщении заказчика работ, ГУП «Мосремонт». Из бюжета на эти цели выделено в этом году 991,5 млн руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Планы мэрии по благоустройству парков вызывают протесты москвичей. Почему – можно судить на примере парка «Березовая роща» на севере Москвы. Там второй раз за четыре года начали мостить плиткой дорожки и копать траншеи для систем освещения. Протесты жителей, утверждающих, что плитка была в отличном состоянии, а фонарей и так достаточно, реконструкцию не остановили. На благоустройство городские власти выделили 327 млн руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Планы по реконструкции Чапаевского парка на Ленинградском проспекте стали для местных жителей неприятным сюрпризом. Из Facebook они узнали, что 600 кв. м из 6 га старого ландшафтого парка планируется застроить павильонами с кафе и спортзалами, замостить новые дорожки и устроить площадки
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Евгений Разумный / Ведомости
Народный сход в мае позволил добиться встречи с чиновниками и заказчиками работ, где пообещали не строить павильоны и учесть другие пожелания местных жителей. Однако на этом диалог закончился: новый проект жителям так и не показали. Теперь инициативная группа внимательно следит за работами в парке, контролируя исполнение обещаний
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Евгений Разумный / Ведомости
Проект реконструкции каскада прудов в парке Покровское-Стрешнево за 1,3 млрд руб. предусматривает укрепление берегов пруда габионами (сетками с камнями), укладку на дорожку плитки с высокими бордюрами, устройство понтонного бассейна, очистку прудов путем их осушения
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Евгений Разумный / Ведомости
На проект есть положительное заключение государственной экологической экспертизы, воздействие на среду признано допустимым, сообщил представитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Проект уничтожит пруды как природные объекты, что подтверждается результатами таких работ на других московских водоемах, опасается руководитель Московского городского общества защиты природы Галина Морозова.
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Евгений Разумный / Ведомости
Защитников природы беспокоит влияние благоустройства на «зеленые легкие» города. Больше всего денег при благоустройстве зеленых зон тратится на их урбанизацию: наружное освещение, строительство дорог из плитки с бортиками, создание газонов на искусственных почвах, тогда как эти работы причиняют самый большой вред живой природе, объясняет руководитель Московского городского общества защиты природы Галина Морозова
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Евгений Разумный / Ведомости
Установка бортового камня может привести к заболачиванию прилегающих участков леса, искусственное освещение нарушает естественный ритм жизни диких животных, а замена разнотравных лужаек на газоны приводит к снижению биоразнообразия, например к исчезновению редких насекомых, перечисляет она
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Евгений Разумный / Ведомости
Власти не учитывают, что городские природные комплексы выполняют важнейшие для мегаполиса экологические функции – снижают загрязнение воздуха и оздоравливают его, регулируют микроклимат, защищают от шума, и если без развлечений на природе обойтись можно, то без пригодного для жизни воздуха – нет, предупреждают природозащитники