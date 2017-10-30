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Стройки и инфраструктура

Собянин предсказал «Моей улице» окупаемость в течение года

Программа реконструкции в центре столицы практически завершена, заявил мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении программы благоустройства «Моя улица» в центре столицы. Об этом он сказал в эфире телеканала «Москва 24». «По сути, этот проект закончен сегодня. В рамках Садового кольца остались второстепенные улочки, переулочки малые. Все главные улицы, начиная от Лубянки и заканчивая Большим Арбатом и Садовым кольцом, закончены», - сказал Собянин.

По мнению мэра, расходы на благоустройство по программе вернутся в бюджет «в ближайшее время». «Когда мы реконструируем и делаем безопасными, красивыми, освещенными общественные пространства, там начинает активно возникать культурная жизнь, - отметил мэр. - Дополнительные доходы бюджета от «Моей улицы» и тех мероприятий, которые там проводятся, в этом году составят около 62 млрд руб. А уже в следующем – около 80 млрд. Таким образом, все те капитальные затраты, которые сделаны не на один год, а на 20-30 лет, окупаются в течение одного года».

Окончание работ в центре означает перемещение «Моей улицы» в спальные районы уже в будущем 2018 г., заявил Собянин на минувшей неделе.

В интервью «Ведомостям» мэр говорил, что в 2017 г. на «Мою улицу» было выделено около 50 млрд руб., а в 2018 г. расходы на благоустройство будут сокращены вдвое. По данным РБК, в 2018 г. на благоустройство улиц в бюджете было запланировано 33,3 млрд руб., в 2019 г. - 30,6 млрд руб., в 2020 г. - 30,5 млрд руб. С учетом расходов текущего, 2017 г., суммарные расходы на программу до 2020 г. достигнут 200 млрд руб.

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