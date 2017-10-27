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Как живет Новогиреево – один из самых дешевых «спальников» Москвы

Старый зеленый район ждет трансформация
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VMBeliaev
18:53 27.10.2017
местное начальство не имеет будущего. Доживают, поэтому безразличны к району. /// в СОВЕТ ДЕПУТАТОВ партии власти (собянина) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОГИРЕЕВО . ЗАЯВЛЕНИЕ По осени регулярно власть для подъема настроения публики "активных гражданинов" предлагает тему "Убирать листву или нет". С тыльной стороны дома Зелёный проспект, 22, по 6-ой Проспект Новогиреева есть большая лесная площадка. Осенью там складывают в мешки листву увозят, ещё убирают, ещё увозят... Но на зиму ещё и остается. (фото) Это, видно, неоднократно и оплачивается. Видел пример, где ставили дополнительно у тротуара мелкую сетку, чтобы лист не попадал на тротуар, а оставался на траве с последующим перегноем (фото). В прошлую осень я сделал тоже дополнительную пластиковую сетку и у этого дома. .. т.д. (ответа так и не получил) mossobyanin.ru/list.html
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