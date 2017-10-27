Как живет Новогиреево – один из самых дешевых «спальников» Москвы
Старый зеленый район ждет трансформация
Сегодня Новогиреево – типичная окраина Москвы. Основу жилого фонда района составляют панельные и кирпичные пятиэтажки, ранние брежневские девятиэтажные дома
1/24
В районе инфраструктура ориентирована на людей со средним и ниже среднего достатком, но, поскольку это давно сложившаяся застройка, довольно хорошо развита
2/24
Как в любом старом спальном районе, здесь много зелени
3/24
Одно из главных преимуществ Новогиреева – хорошая доступность общественным транспортом. Две станции метро, две станции горьковского направления Московской железной дороги
4/24
Главные магистрали – Зеленый (на фото) и Свободный проспекты – обычно не загружены, поэтому, по словам местных жителей, в любую точку района довольно легко добраться от метро за 10–15 минут
5/24
От станции Новогиреево маршрутки и автобусы ездят и в ближайшие подмосковные Реутов и Балашиху. Также здесь находится автостанция Новогиреево, откуда ходят автобусы до региональных городов
6/24
Через район проходит три трамвайных маршрута
7/24
Но через район не проходят вылетные магистрали, и на личном автомобиле до центра жители добираются по шоссе Энтузиастов, одному из самых загруженных в Москве
8/24
Еще одно неоспоримое преимущество района – близость нескольких лесопарков. Из Терлецкого (на фото) на севере по шоссе Энтузиастов можно попасть в Измайловский и Ивановский лесопарки, на юге – в Кусковский
9/24
Терлецкий лесопарк реконструируют не первый год
10/24
Перовский парк
11/24
Открытый в 2009 г. памятник «Военный инструктор с собакой» скульптора Салавата Щербакова
12/24
По данным Praedium, рядом с метро «Новогиреево» расположено шесть торговых центров. Самый современный из них – «Шангал» (13 000 кв. м, данные Knight Frank)
13/24
Остальные – устаревшего формата и нуждаются в реконструкции, например, «Новогиреево» – это просто рынок под крышей (но здесь хороший выбор стройматериалов)
14/24
Продуктовых магазинов у дома в районе довольно много
15/24
Некрупные покупки местные жители, как правило, совершают, не выезжая из района, на более основательный шопинг отправляются в ТЦ «Шоколад» за МКАД
16/24
По словам директора департамента торговой недвижимости Praedium Егора Остапенко, кафе, рестораны и фастфуд в Новогирееве находятся в основном также рядом с метро, большая часть – в торговых центрах
17/24
Из развлекательных заведений в районе можно назвать закрытый на реконструкцию кинотеатр «Киргизия», действующий – «Березка», несколько детских клубов с развивающими кружками, а также расположенные в соседнем районе Перово аквапарк «Карибия» и детско-молодежный дворец творчества «Восточный»
18/24
Риэлторы отмечают, что в настоящий момент в Новогирееве нет ни одной новостройки. ЖК эконом-класса «Большое Кусково» – последняя крупная стройка в районе
19/24
Недалеко от Новогиреева находится проблемный проект «Терлецкий парк» (Новогиреевская улица, вл. 5, корп. 1, 2)
20/24
Строительство началось еще в 2004 г., в настоящий момент в отношении застройщика – «Глобинвестстроя» – введена процедура наблюдения, стройка заморожена
21/24
Но на месте сносимых пятиэтажек в Новогирееве может появиться более 0,8 млн кв. м жилья
22/24
Большинство обитателей домов под снос, согласно результатам голосования, опубликованным на сайте столичной мэрии, высказались за участие в программе
23/24
Цены на вторичном рынке ниже, чем во многих других районах: 164 500 руб. за 1 кв. м в среднем
24/24
Самые популярные галереи