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АИЖК увеличило чистую прибыль на 18,1%

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию за 9 месяцев получило чистую прибыль по МФСО в 11,1 млрд руб. Это на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г. (плюс 1,7 млрд руб. ), говорится в сообщении Агентства.

Портфель ипотечных активов Агентства составил 314,4 млрд руб. Таким образом, с начала года прирост составил 42,3 млрд руб. (15,5%). Планируется, что по итогам 2017 г. портфель ипотечных активов АИЖК достигнет 350 млрд руб. Портфель арендного жилья и апартаментов составил 23,6 млрд руб., увеличившись с начала года на 10,1 млрд руб. (75,0%, данные по состоянию на 30 сентября 2017 г. ).

Рентабельность собственных средств (в годовом выражении) достигла 10,4% по сравнению с 9,2% за аналогичный период прошлого года.

По словам генерального директора АИЖК Александра Плутника, до конца года агентство планирует создать универсальный ипотечно-строительный банк на базе АКБ «Российский капитал». «В среднесрочной перспективе проектное финансирование застройщиков должно стать для Агентства одной из точек роста наряду с ипотечным кредитованием. В перспективе 3-5 лет мы планируем сформировать в этом сегменте кредитный портфель не менее 100 млрд руб.», – сказал Плутник, слова которого приводятся в сообщении.