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В Домодедове ради команд ЧМ-2018 снесут старые дома

В Домодедове снесут восемь ветхих домов, которые стоят рядом с маршрутами участников чемпионата мира по футболу 2018 г. Как передает «Интерфакс», это заявил глава городского округа Александр Двойных. Все эти дома снесут до конца года.

Четыре дома находятся в микрорайоне Авиационный, рядом с гостиницей, где поселится одна из команд. По словам чиновника, жильцы этих домов уже получили ключи от новых квартир. Их дома снесут, а территория под ними будет расчищена.

Еще четыре дома снесут у Каширского шоссе, по которому будут ездить команды.

Ранее сообщалось, что в Домодедове планировали обустроить две тренировочные базы ЧМ-2018. Первая включает в себя городской стадион «Авангард» и гостиницу «Рамада», а вторая - пансионат «Бор».