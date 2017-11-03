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В Индии Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству

Ведомости
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В Индии женщина по имени Бхавана Агарвал обвинила российскую теннисистку Марию Шарапову в причастности к мошенничеству строительной компании, которая якобы собиралась построить жилье класса люкс, пишет Times of India.

Элитный комплекс недвижимости под названием Ballet by Sharapova компания обещала построить в городе Гургаон (штат Харьяна) еще в прошлом году. Принять участие в проекте решили около 1500 человек. Все они внесли денежные средства на начальном этапе проекта.

Адвокат, представляющий интересы Агарвал, подал против застройщика, его руководства и Шараповой иск в суд Дели. «Шарапова не только активно продвигала мошенническую деятельность, но и публично поддерживала проект, следовательно, является участницей преступного заговора», - говорится в исковом заявлении.

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Политика
Новости

ГИБДД сократит прием новых сотрудников

Газета.ru
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Министерство внутренних дел (МВД) запретило набирать новых сотрудников в ГИБДД - кроме тех, кто занимается регистрацией, проведением экзаменов на право управления транспортным средством и выдачей водительских прав. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на внутренние приказы МВД из четырех регионов России: Краснодарского края, Ямало-Ненецкого АО, Мурманской и Челябинской областей (копии документов есть в распоряжении издания).

МВД пока не прокомментировало эту информацию.

Кроме того, несколько обсуждений этих приказов появилось 1 ноября на специализированном форуме сотрудников полиции police-russia.ru, отмечает газета Gazeta.ru. Там упоминается, что подобные документы получили в Нижегородской области и Камчатском крае.

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Финансы
Новости

S&P понизило рейтинги банка «Возрождение» и Промсвязьбанка

Ведомости
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Рейтинги банка «Возрождение» и Промсвязьбанка упали до В+ с ВВ-, сообщает рейтинговое агентство S&P. Возможно и дальнейшее снижение, уточняет ТАСС.

Рейтинг «Промсвязьбанка» был понижен из-за негативного информационного фона вокруг банка, давления со стороны регуляторов, неопределенности по стратегии и ухода ряда топ-менеджеров.

Снижение рейтинга «Возрождения» произошло из-за этих же причин, пишет ТАСС.

«Решение S&P носит, скорее, объяснимый, но не до конца учитывающий долгосрочные перспективы Промсвязьбанка, характер. Риски в частном секторе банковской системы существенно выросли. Нам нужно принимать решительные шаги для перезагрузки и устойчивого развития банка», - прокомментировал председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

В конце октября владельцы Промсвязьбанка и «Возрождения» пока решили отказаться от идеи объединения кредитных организаций. После этого сообщения агентство Moody’s также снизило рейтинг Промсвязьбанка с Ва3 до В2 с возможностью дальнейшего понижения. Рейтинг «Возрождения» агентство поставило на пересмотр и тоже оставило вероятность его понижения.

От слияния двух банков, которые контролируют братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, выиграет объединенный банк, ожидало Moody’s.

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Бизнес
Новости

«Уралкалий» рассмотрит вопрос об уходе с Московской биржи

Ведомости
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«Уралкалий» на заседании совета директоров рассмотрит вопрос о делистинге акций, следует из сообщения компании.

Кроме этого, совет директоров компании обсудит вопрос об определении условий и цены выкупа акций, а также увеличение уставного капитала путем размещения привилегированных акций, говорится там же.

Собрание совета директоров «Уралкалия» состоится 7 ноября.

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Бизнес
Новости

ФАС проверит цены на новый iPhone

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на iPhone X, рассказал представитель службы.

К нам поступила жалоба на одинаковую цену iPhone X в магазинах, говорит представитель ФАС. По ней ФАС проведет проверку ценообразования и решит, возбуждать дело или нет, объяснил он. Пока говорить о конкретных компаниях, которые могут быть привлечены к разбирательству, преждевременно, отметил представитель службы.

В октябре ФАС также пообещала проверить цены на другую новинку Apple - iPhone 8. Тогда представители службы также ссылались на жалобы.

В марте 2017 г. ФАС признала российскую «дочку» Apple – ООО «Эппл рус» – виновной в незаконной координации цен на iPhone, говорится в сообщении службы. Большинство ритейлеров со старта официальных продаж в России моделей Apple iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus устанавливали на них одинаковые цены, рекомендованные компанией «Эппл рус», и поддерживали их в течение приблизительно трех месяцев, установило ведомство.

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Политика
Новости

МВД заявило о неявке Навального на пять согласованных акций

Ведомости
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Министерство внутренних дел сообщило, что акции Навального в пяти городах не состоялись из-за его отсутствия. Речь идет о Якутске, Кирове, Чебоксарах, Петрозаводске и Брянске.

Организаторы не затрудняют себя заранее информировать об отказе от мероприятия либо делают это в последний момент, говорится в сообщении ведомства.

Проведение подобных мероприятий несет дополнительную нагрузку на личный состав полиции и Росгвардии, а также на расходы бюджета, напомнили в МВД.

«Видимо, региональные власти получили новую установку после того, как мы подняли шум, что нам не согласовывают митинги», - считает руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков. По его словам, в 90% действительно отказывают, а в 10% предлагают плохое место.

В Якутске и Чебоксарах штабу Навального дали площадки в плохих местах, говорит Волков: «Мы от них отказались».

От подобных «плохих мест» штаб Навального отказывается не сразу, а держит их до последнего момента - «вдруг что-то сорвется», объясняет Волков. Кроме того, вместе с отказами в проведении встреч власти стали направлять письма, в которых предлагается место для проведения митинга.

Ранее Навальный обвинил власти в том, что отказы на проведение встреч со сторонниками координируются из Москвы. 3 ноября Тверской суд Москвы зарегистрировал иск оппозиционера к президенту Владимиру Путину.

До 18 сентября первые встречи с избирателями согласовывали, уточнял начальник федерального штаба Навального Леонид Волков.

Член СПЧ Николай Сванидзе поднимал вопрос об отказах в согласовании публичных мероприятий на встрече Путина с Советом по правам человека 30 октября. В том числе он говорил об организованных Навальным мероприятиях 26 марта и 12 июня. По подсчетам Сванидзе, 26 марта в 61 регионе прошло 136 акций, 45 из которых не были согласованы.

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Политика
Новости

Университет Никосии первым в мире сохранит в блокчейне всю информацию о степенях выпускников

Ведомости
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Университет Никосии (UNIC) первым в мире будет хранить в блокчейне всю информацию о научных степенях и дипломах своих выпускников, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на заявление генерального директора UNIC Антониса Полемитиса.

Выступая на организованной UNIC конференции Decentralised 2017, Полемитис заявил, что университет уже начал делать это в тестовом режиме в 2014 г., став первым в мире. А теперь UNIC будет записывать в блокчейне информацию обо всех выдаваемых университетом дипломах и степенях.

В практическом смысле это означает, что работодатели смогут проверять данные об образовании соискателей – выпускников UNIC в онлайн-режиме. К тому же технология такого хранения не позволяет вносить изменения в ранее созданные записи.

UNIC также первым из университетов мира открыл курс по криптовалютам. Кроме того, он принимает плату за обучение биткойнами.

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Технологии
Новости

Роскомнадзор попросил Google объяснить блокировку новостей ФАН

Ведомости
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Роскомнадзор сообщил, что направил запрос в Google в связи с обращением Федерального агентства новостей (ФАН).

«Роскомнадзор выразил Google свою обеспокоенность в связи с тем, что Google News с конца октября перестал выдавать новостные материалы Федерального агентства новостей (ФАН). Направлен официальный запрос на разъяснение текущей ситуации, - говорится в сообщении службы. - Роскомнадзор стоит на страже свободы слова и всячески препятствует любым проявлениям цензуры».

Google News в конце октября перестал выдавать в ленте новостей сообщения ФАН. Агентство обвинило Google в политической цензуре и пообещало пожаловаться в ФАС, регулирующие органы и суды. РБК в своем расследовании утверждал, что ФАН входит в медиаимперию бизнесмена Евгения Пригожина.

Евгений Пригожин не владеет, не контролирует и никак не аффилирован с ФАН и другими СМИ, заблокированными Google News, заявил сегодня «Ведомостям» представитель бизнесмена.

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Бизнес
Новости

В штаб-квартире ритейлера Metro прошли обыски

Ведомости
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Полиция и прокуратура Германии провели обыски в офисе Metro в Дюссельдорфе, сообщает Spiegel со ссылкой на представителя компании.

«Мы сотрудничаем с ними», - передает издание его слова.

Правоохранительные органы подозревают топ-менеджеров компании в инсайдерской торговле.

По данным следствия, в феврале 2016 г., после избрания на пост главы правления, Юрген Штейнман купил пакет акций Metro за сумму чуть более миллиарда евро.

В марте 2016 г. ритейлер объявил о том, что бизнес будет разделен на две компании: оптовой торговли и продажи электроники. После этого котировки компании резко выросли. За один день Штейнман стал богаче на 170 000 евро, пишет Spiegel. По информации издания, до роста акций еще один из членов правления приобрел акции. Его имя не раскрывается.

Прокуратура отказалась от комментариев до 6 ноября, отмечает Reuters.

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Финансы
Новости

Владельцы банка «Анелик ру» закрыли дыру в капитале ради ликвидации

Интерфакс/Ведомости
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Ливанский CreditBank S.A.L., являющийся собственником лишенного лицензии московского банка «Анелик ру», перечислил банку помощь в размере, сопоставимом с величиной дыры в его капитале. Это позволит ликвидировать банк без процедуры банкротства, сообщил ЦБ.

«До начала судебного слушания по рассмотрению заявления Банка России единственный участник банка - CreditBank S.A.L. - принял решение оказать финансовую помощь банку в размере, сопоставимом с величиной установленной временной администрацией недостаточности активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, - отмечает регулятор. - Денежные средства поступили на корреспондентский счет банка, открытый в Банке России».

В этой связи ЦБ направил в Арбитражный суд Москвы заявление о принудительной ликвидации кредитной организации. До этого в ее отношении была инициирована процедура банкротства. ЦБ оценивал отрицательный капитал «Анелик ру» в 33,9 млн руб.

ЦБ отозвал с 9 августа лицензию у столичного банка «Анелик ру», который является оператором платежной системы Anelik. Регулятор обнаружил в банке многочисленные нарушения требований антиотмывочного законодательства, говорится в сообщении ЦБ. С конца 2016 г. банк проводил сомнительные операции по выводу денег за рубеж и их обналичиванию, осуществлял транзитные операции. Банк также нарушал требования ЦБ, указывал регулятор, а руководство и собственники «Анелика» не приняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения банка в сомнительную деятельность его клиентов. Из-за этого возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

Банк на 100% принадлежит ливанскому CreditBank S.A.L., его конечные владельцы – граждане Ливана Тарек Джозеф Халифе, Шамма Хассан Суккар, Фарид Зрайк, Нора Джаухар, Сара Джаухар и др. (всего 13 физлиц).

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Политика
Новости

В ЛНР прокомментировали слова Порошенко о готовности ракетных войск

Ведомости
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Врио министра иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего заявил, что слова украинского лидера Петра Порошенко о готовности ракетных войск и артиллерии в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе свидетельствуют о нарушении пунктов минского соглашения.

«Главнокомандующий ВСУ Порошенко откровенно заявил о намерении использовать фальшивые предлоги, чтобы нарушить соглашения, подписанные в Минске, об отведении тяжелых вооружений», - прокомментировал он сложившуюся ситуацию.

Дейнего напомнил, что артиллерия подпадает под категорию тяжелых средств вооружения, которые ранее были отведены на основании соглашения от февраля 2015 г. По его мнению, Порошенко хочет вернуться к ситуации, которая была на тот момент. «В этом контексте хотелось бы напомнить ему самый яркий момент 2015 г. — это Дебальцево», — сказал он RT.

Дейнего считает, что политика Киева провоцирует конфликты. По его словам, украинские военные, первыми начиная обстрел территории ЛНР, параллельно заявляют о том, что это их обстреливают. «Миссия ОБСЕ в своих отчетах показывает обстрелы с украинской стороны. Информация об обстрелах с нашей стороны, естественно, отсутствует, поскольку таковых не было. Это в последнее время стало системой», — добавил Дейнего.

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Политика
Новости

СБУ попросили расследовать факт обслуживания «Антоновым» самолетов из России

Ведомости
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На Украине партия «Народный фронт» просит создать комиссию для расследования законности сервисного обслуживания украинским концерном «Антонов» российских самолетов Ан-124, принадлежащих авиакомпании «Волга-Днепр».

«Мы обратились в СБУ и к правительству о немедленной проверке информации, появившейся в СМИ. Необходимо создать спецкомиссию и выяснить, были ли факты нарушения санкций, введенных СНБО в отношении России», — говорится в сообщении партии.

В партии хотят выяснить, было ли нарушение украинского законодательства в области «экспорта услуг двойного назначения».

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