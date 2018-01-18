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Эксперты раскрыли сумму продажи самых дорогих квартир в новостройках Москвы

Стоимость ста самых дорогих квартир в открытой продаже в Москве составляет 43,7 млрд руб., подсчитали эксперты компании Savills в России. По их данным, в среднем стоимость одной сделки с квартирой из первой сотни составляет $7,55 млн.

По подсчетам компании, средняя цена 1 кв. м в 100 самых дорогих квартирах Москвы составила $33 200.

Самое дорогое предложение оценивается в $30 млн (без учета особняков). Это пентхаус площадью 600 кв. м вблизи Патриарших прудов.

Самое дешевое предложение из первой сотни оценивается в $2,62 млн. Это квартира площадью 89 кв. м в Хамовниках.

Из первой сотни самых дорогих квартир 63% объектов предлагается на вторичном рынке, остальное - на первичном. Больше всего самых дорогостоящих объектов расположено в районе Остоженки – 33 квартиры суммарной стоимостью около $109 млн.

В свою очередь эксперты компании Kalinka Group подсчитали совокупную стоимость продажи пяти самых дорогих квартир в новостройках Москвы, которые были реализованы в 2017 г. Общая сумма сделок составила 4,35 млрд руб. Все сделки были заключены во втором полугодии.

Cамым дорогим лотом стал таунхаус площадью 500 кв. м в комплексе Noble Row в Хамовниках.

В рейтинг попали таунхаусы, квартиры и апартаменты, расположенные в проектах класса de luxe от московских девелоперов: AP Development, Vesper и Capital Group. Сделки совершались в объектах, находящихся на финальной стадии готовности или уже введенных в эксплуатацию. Четыре из пяти проданных лотов предлагались с отделкой под ключ.