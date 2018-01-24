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Застройщик башни «Федерация» назвал ее полную стоимость

Полная стоимость строительства самого высокого здания ММДЦ «Москва-сити» - комплекса «Башня «Федерация» составила $1,2 млрд, рассказал сегодня «Интерфаксу» гендиректор застройщика проекта - ЗАО «Башня «Федерация» - Михаил Смирнов.

По его словам, практически все офисы в башне проданы - свободны не более 3%, это премиальные офисы на верхних этажах. В декабре агентство Bloomberg сообщало, что Банк России обсуждает возможность переезда части сотрудников в «Москва-сити». Таким образом, ЦБ может стать соседом группы ВТБ в одном из самых высоких небоскребов в Европе - офис группы ВТБ расположен в башне «Запад» комплекса «Федерация».

Самый высокий пентхаус в комплексе, площадью 1500 кв. м, стоит около 2 млрд руб. На сайте проекта цены на «апартаменты с панорамными стенами» начинаются от 27,2 млн руб. По словам Смирнова, после заселения в башне будет около 23 000 человек, посещать комплекс ежедневно будут около 5000 человек.

Комплекс «Башня «Федерация» был введен в эксплуатацию в 2017 г. Это флагманский проект ММДЦ «Москва-сити», изначально его реализацией занималась Mirax Group Сергея Полонского. Строительство началось в 2004 г. ЗАО «Башня «Федерация» - название компании-застройщика после ликвидации брендов Mirax Group в декабре 2011 г. и Potok в сентябре 2013 г.