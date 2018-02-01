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Эксперты оценили площадь строящихся жилых и коммерческих объектов в Москве

Сейчас в Москве работает 31 строительная компания, реализующая жилые и коммерческие проекты. В общей сложности все компании строят 9,17 млн кв. м недвижимости, а суммарное число проектов приближается к 300, подсчитали эксперты компаний «Метриум групп» и CBRE.

По их подсчетам, по количеству площадей в столице больше строится жилья (55%), чем коммерческой недвижимости (45%).

Больше всего одновременно из жилой и коммерческой недвижимости в Москве строит компания MR Group, в портфеле которой 1,332 млн кв. м недвижимости. Компания строит 12 жилых и апартаментных комплексов, 11 бизнес-центров и четыре торговых центра.

На втором месте с незначительным отрывом Capital Group с портфелем в 1,302 млн кв. м недвижимости. Этот застройщик возводит в Москве девять жилых и апартаментных комплексов, а также 25 бизнес- и шесть торговых центров.

На третьей позиции - ГК «Ташир» (771,576 кв. м), которая строит два жилых комплекса, один апартаментный, четыре бизнес-центра, 11 торговых центров, один логистический комплекс и две гостиницы.

В пятерке лидеров также ГК «МонАрх» (663 659 кв. м) и группа ПСН (576 215 кв. м).

«Те же, кто решают диверсифицировать свой портфель (реализуют и жилые, и коммерческие проекты), получают возможность построить более устойчивую финансовую модель за счет нескольких источников дохода, возможности перенаправления денежных потоков и меньшей зависимости от заемных средств. К примеру, лидер рейтинга – компания MR Group – хоть и открывает под каждый свой проект кредитную линию в банке, использует ее не полностью, финансируя стройку из разных источников», - комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум групп», участник партнерской сети CBRE.